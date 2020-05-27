Пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю сообщила о мужчине, который после ограбления пенсионерки вернул ей документы и извинился за совершенное преступление.
"В минувший понедельник в полицию обратилась 72-летняя жительница Читы и сообщила о том, что неизвестный выхватил из ее рук сумку. Вместе с ней в подъезд зашел мужчина и схватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон "Хонор" стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и денежные средства. Заявительница оценила ущерб на сумму около 35 тысяч рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями", — говорится в сообщении.
Преступником оказался 24-летний местный житель, которого по горячим следам задержала полиция.
У 17 пациентов и персонала закрытого на карантин наркодиспансера в Чите подтвердили заражение коронавирусом.
"Были обследованы 364 человека, у 17 поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были госпитализированы в моностационар первой городской больницы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе заразившихся есть пациенты и медперсонал наркодиспансера.
В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться, они перестали перестали приходить на работу.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила возможности продолжения работы автошкол при соблюдении необходимых мер безопасности во время коронавирусной пандемии.
"Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что с 14 мая автошколы региона могут выйти из режима изоляции и начать работу. Однако для этого им нужно будет соблюдать определенные правила… Сотрудникам автошкол Забайкалья рекомендовано проводить теоретические занятия не в привычных классах со всеми учениками одновременно, а с применением электронного обучения", — говорится в сообщении.
В Чите на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил беременную 21-летнюю девушку.
Первую помощь пострадавшей оказал студент пятого курса стоматологического факультета Читинской медицинской академии Вагинак Аджатян.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.