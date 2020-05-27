С сегодняшнего дня, 27 мая, в столичном транспорте будут действовать только цифровые пропуска Москвы. Это связано с тем, что во многих регионах пропуска уже начали отменять.
Получить документ, разрешающий передвигаться по столице на личном или общественном транспорте, можно на портале mos.ru. Это могут сделать как москвичи, так и жители других регионов России.
Пассажиров метро, наземного городского, МЦД, пригородного железнодорожного транспорта в Москве проверили на наличие цифровых пропусков. За месяц документы предъявили около 700 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок":
"Наша главная задача обеспечить безопасность на всём транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций.
С 22 апреля пропуска проверили у 696 тысяч 883 пассажиров метро, МЦД, наземного и пригородного ж/д транспорта", — сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
В метро была тотальная проверка пропусков, в наземном транспорте — выборочная. На МЦД и пригородных поездах проверки проводили вместе с транспортной полицией.
Ранее в Минкомсвязи заявили, что после отмены системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, использованные для оформления документа, удалят.
Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.
По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:
Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что всего коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Еще 8033 человека выздоровели от коронавируса. Такова статистика за сутки по Москве.
Данные приводит оперативный штаб:
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.