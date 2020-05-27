В Москве начали действовать только столичные пропуска

С сегодняшнего дня, 27 мая, в столичном транспорте будут действовать только цифровые пропуска Москвы. Это связано с тем, что во многих регионах пропуска уже начали отменять.

Получить документ, разрешающий передвигаться по столице на личном или общественном транспорте, можно на портале mos.ru. Это могут сделать как москвичи, так и жители других регионов России.

Пассажиров метро, наземного городского, МЦД, пригородного железнодорожного транспорта в Москве проверили на наличие цифровых пропусков. За месяц документы предъявили около 700 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок":

"Наша главная задача обеспечить безопасность на всём транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций. С 22 апреля пропуска проверили у 696 тысяч 883 пассажиров метро, МЦД, наземного и пригородного ж/д транспорта", — сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

В метро была тотальная проверка пропусков, в наземном транспорте — выборочная. На МЦД и пригородных поездах проверки проводили вместе с транспортной полицией.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что после отмены системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, использованные для оформления документа, удалят.