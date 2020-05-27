СУ СК РФ по Чукотке сообщил о 54-летнем жителе города Анадыря, которого подозревают в краже коляски с ребенком.
"По данному факту Анадырским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Установлено, что похищение девочки было совершено 54-летним жителем окружной столицы, который воспользовался непродолжительным нахождением коляски с ребенком на улице без присмотра", — говорится в сообщении.
Председатель комитета по спорту и туризму Чукотского автономного округа Ирина Рябухина во вторник, 29 июля, рассказала журналистам, что более 60 иностранных туристов, прибывших на Чукотку на круизном лайнере из Аляски, не смогли сойти на берег из-за того, что данный маршрут не был согласован.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться, они перестали перестали приходить на работу.
Действующий губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в минувшем году заработал 5,5 миллионов рублей.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте правительства региона.
Примечательно, что по сравнению с годом 2017-м в 2018-м году губернатор заработал на 1,4 миллиона рублей больше.
Супруга народного избранника же задекларировала в минувшем году участок, дом, квартиру, половину квартиры, автомобиль Audi Q5, а также 78 тысяч рублей.
Отметим, что Роман Копин занимает должность губернатора Чукотского автономного округа уже третий срок.
В Чукотском автономном округе 23 мая от коронавируса скончался первый пациент.
В данный момент COVID-19 был обнаружен у 58 жителей региона. За последние сутки диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен двум жителям Чукотки.
За период эпидемии в регионе вылечились 36 человек.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.