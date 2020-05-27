Екатеринбургская епархия запретила местному священнику проводить служения, а также лишила права носить наперсный крест за публичные выступления с призывами нарушать режим самоизоляцию.
"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившего Указ Правящего Архиерея…, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Екатеринбургская епархия сообщила о том, что монах Свято-Николаевского Верхотурского монастыря в Свердловской области скончался после легкой формы коронавируса.
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", — говорится в сообщении епархии.
Ранее было известно, что у наместника и его братии выявили заражение COVID-19, при этом уточнялось, что у всех заболевших не было выраженных симптомов коронавируса.
В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться, они перестали перестали приходить на работу.
В городе Заречный Свердловской области у одного из торговых центров предприниматели организовали "похороны" бизнесу.
По факту проведения акции заведено административно дело. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — пояснил представитель МВД.
В Министерстве внутренних дел по Екатеринбургу рассказали о том, что правоохранительными органами был задержан мужчина, который с помощью коктейля Молотова пытался выманить у сотрудников магазина 2 бутылки водки.
Ранее канал Baza в социальной сети Telegram сообщал, что парень пришел в супермаркет за водкой, но денег у него не было. Мужчина угрожал бросить коктейль Молотова, что он и сделал.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"», — говорится в сообщении.
Известно, что на период всех необходимых проверок нарушитель будет арестован.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.