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Источник Правда.Ру

Екатеринбургский священник наказан за призывы к нарушению самоизоляции

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбургская епархия запретила местному священнику проводить служения, а также лишила права носить наперсный крест за публичные выступления с призывами нарушать режим самоизоляцию.

"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившего Указ Правящего Архиерея…, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.

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Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.

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Уральский монах умер от коронавируса

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбургская епархия сообщила о том, что монах Свято-Николаевского Верхотурского монастыря в Свердловской области скончался после легкой формы коронавируса.

"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", — говорится в сообщении епархии.

Ранее было известно, что у наместника и его братии выявили заражение COVID-19, при этом уточнялось, что у всех заболевших не было выраженных симптомов коронавируса.

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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться, они перестали перестали приходить на работу.

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На Урале "похоронили" бизнес

Россия » Урал » Екатеринбург

В городе Заречный Свердловской области у одного из торговых центров предприниматели организовали "похороны" бизнесу.

По факту проведения акции заведено административно дело. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — пояснил представитель МВД.

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Житель Екатеринбурга пришел за водкой с коктейлем Молотова

Россия » Урал » Екатеринбург

В Министерстве внутренних дел по Екатеринбургу рассказали о том, что правоохранительными органами был задержан мужчина, который с помощью коктейля Молотова пытался выманить у сотрудников магазина 2 бутылки водки.

Ранее канал Baza в социальной сети Telegram сообщал, что парень пришел в супермаркет за водкой, но денег у него не было. Мужчина угрожал бросить коктейль Молотова, что он и сделал.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"», — говорится в сообщении.

Известно, что на период всех необходимых проверок нарушитель будет арестован.

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