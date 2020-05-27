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Источник Правда.Ру

Во Владивостоке начали открываться пляжи и набережные

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В мэрии Владивостока сообщили об открытии некоторых городских пляжей и набережных, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.

"Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе. Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность", — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор определил правила работы фитнес-клубов

Россия

После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, по новым правилам должны будут работать фитнес-клубы и иные спортивные сооружения.

По каким именно, рассказали в Роспотребнадзоре.

фитнес-клуб роспотребнадзор

Екатеринбургский священник наказан за призывы к нарушению самоизоляции

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбургская епархия запретила местному священнику проводить служения, а также лишила права носить наперсный крест за публичные выступления с призывами нарушать режим самоизоляцию.

"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея…, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.

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Во Владивостоке увеличат количество утренних и вечерних автобусов

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Власти Владивостока с понедельника увеличат число автобусов, которое было сокращено из-за пандемии коронавируса и маленькой потребности в городском транспорте.

"В связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился: более чем на 50%, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим", — сказал начальник управления транспорта мэрии Александр Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

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Во Владивостоке из-за тумана отменили парад

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Представитель тихоокеанского флота сообщил об отмене авиа-парада, посвященного 75-летию Победы в ВОВ из-за тумана над Новосибирском.

"Пролет отменен из-за непогоды",- сказал представитель Тихоокеанского флота "РИА Новости". Изначально из-за непогоды пролет перенесли на два часа.

Известно, что к параду подготавливали 21 единицу военной авиатехники.

Напомним, что традиционный парад Победы был перенесен из-за коронавирусной пандемии.

9 мая война самолеты владивосток парад победы

Из Шанхая во Владивосток летят 48 человек

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В генеральном консульстве РФ в Шанхае сообщили агентству РИА "Новости" о том, что во Владивосток вылетел самолет авиакомпании "Аврора". На борту вывозного рейса 48 человек.

"На рейс приехали 47 взрослых и один ребенок, все, кто приехал и кто пожелал улететь, все попали на борт и улетели", — сообщили в дипмиссии.

В консульстве также рассказала, что в самолете есть беременные, но на здоровье никто из пассажиров не жалуется.

аврора шанхай владивосток консульство вывозной рейс
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