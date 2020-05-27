Из Шанхая во Владивосток летят 48 человек

В генеральном консульстве РФ в Шанхае сообщили агентству РИА "Новости" о том, что во Владивосток вылетел самолет авиакомпании "Аврора". На борту вывозного рейса 48 человек.

"На рейс приехали 47 взрослых и один ребенок, все, кто приехал и кто пожелал улететь, все попали на борт и улетели", — сообщили в дипмиссии.

В консульстве также рассказала, что в самолете есть беременные, но на здоровье никто из пассажиров не жалуется.