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Источник Правда.Ру

Якутские стриптизерши начали развозить пиццу

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутские стриптизерши, которые остались без работы из-за ограничений, устроились на работу курьерами по доставке пиццы.

"К нам в службу доставки еды CityPizza обратились танцовщицы в жанре стриптиза, оставшиеся без работы. Мы решили нанять их на работу в качестве курьеров. Хороших доставщиков сейчас на рынке не хватает. К тому же, в условиях кризиса надо поддерживать друг друга. Как-никак, танцовщицы являются представителями малого бизнеса", — рассказал владелец ресторанного холдинга Александр Скрипин.

 

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Третий побег из обсерватора обернулся гибелью для жителя Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

Житель Якутии попытался в третий раз сбежать из обсерватора, однако попытка завершилась трагически. Мужчина погиб, упав с третьего этажа.

Об этом сообщил глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.

Мотивы погибшего до сих пор неизвестны, поскольку его должны были отпустить через несколько часов.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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Сразу девять распространителей фейков о коронавирусе выявили в Якутии

Россия » Дальний Восток » Якутск

Несмотря на неоднократные призывы властей прекратить распространение фейков о коронавирусе и перестать нагнетать в и так непростое время панику, число желающих "покуражиться" меньше не становится.

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"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия

Россия » Дальний Восток » Якутск

Сулустана Мыраан, депутат заксобрания Якутии, сложила с себя полномочия в знак несогласия с поправками в Конституцию.

"Конституция — это фундамент, на котором строятся все законы страны. Я считаю, что те изменения, которые предлагается внести, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Да и само голосование, в том виде, в каком оно будет проходить, нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов — чушь!" — пояснила свое решение Мыраан (цитата "Якутия.Инфо").

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