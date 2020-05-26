Третий побег из обсерватора обернулся гибелью для жителя Якутии

Житель Якутии попытался в третий раз сбежать из обсерватора, однако попытка завершилась трагически. Мужчина погиб, упав с третьего этажа.

Об этом сообщил глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.

Мотивы погибшего до сих пор неизвестны, поскольку его должны были отпустить через несколько часов.