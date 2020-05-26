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Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге обрушились сразу несколько балконов на жилом доме

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На жилом доме по Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга обрушились сразу четыре балкона. Момент обрушения зафиксировали камеры наблюдения на соседних домах.

"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырёх балконов с 3-6-х этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит", — сообщили в главном управлении МЧС России по городу.

При обрушении балконов никто не пострадал.

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Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.

"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.

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В Санкт-Петербурге День города пройдет без салюта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города, однако традиционного салюта не предвидится.

Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.

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В Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг

Туризм » Путешествия

В Бирском районе Башкирии на озере "Шамсутдин" открыли туристическую базу в формате глэмпинг — комфортные палатки-домики на открытом воздухе.

башкирия глэмпинг развитие туризма

В Санкт-Петербурге пропали уличные работы Покраса Лампаса

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.

"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.

Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.

инсталляции покрас лампас санкт-петербург

В Ленобласти школьница впала в тяжелую алкогольную кому

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Школьница из деревни Рутелицы была срочно госпитализирована из-за состояния алкогольной комы.

После инцидента полицейские начали выяснить причины случившегося. Стражи порядка выяснили, что девочка росла в полной семье и не состояла на учете.

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