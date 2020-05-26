На жилом доме по Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга обрушились сразу четыре балкона. Момент обрушения зафиксировали камеры наблюдения на соседних домах.
"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырёх балконов с 3-6-х этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит", — сообщили в главном управлении МЧС России по городу.
При обрушении балконов никто не пострадал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
В Бирском районе Башкирии на озере "Шамсутдин" открыли туристическую базу в формате глэмпинг — комфортные палатки-домики на открытом воздухе.
Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.
"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.
Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.
Школьница из деревни Рутелицы была срочно госпитализирована из-за состояния алкогольной комы.
После инцидента полицейские начали выяснить причины случившегося. Стражи порядка выяснили, что девочка росла в полной семье и не состояла на учете.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.