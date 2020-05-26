Товары для дач и садоводчества можно купить в Новосибирске. Областные власти разрешили открыться продовольственным рынкам.
Это новая мера послабления.
"С 26 мая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, разрешено продавать продовольственные товары и товары для садоводства и огородничества, однако под запретом остается реализация непродовольственных товаров", - сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Стоит отметить, что это ограничение ранее уже было снято. С 12 мая продовольственные рынки работают по всему региону кроме столицы. Теперь запрет снят и в Новосибирске.
Перед тем, как согласовать снятие ограничений, санитарные врачи проверили Центральный, Октябрьский и Ленинский городские рынки. В дальнейшем власти и медики будут контролировать соблюдение мер безопасности.
По последним данным, в регионе за сутки число инфицированных коронавирусом жителей выросло на 87 человек.
Олег Кобзев, пилот малой авиации и по совместительству радиоинженер из Новосибирска, в период самоизоляции открыл для себя необычное хобби: он пишет в небе послания для людей на земле.
Корреспондент агентства РИА "Новости" рассказал, что над Новосибирском в честь Дня Победы пролетели истребители-перехватчики МиГ-31, штурмовые вертолеты и ранее сбитый, но восстановленный военный самолет МиГ-3.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.
Оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Новосибирской области сообщил о 75-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, один человек погиб.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что общее количество инфицированных в Новосибирской области — 1100 человек.
В Бирском районе Башкирии на озере "Шамсутдин" открыли туристическую базу в формате глэмпинг — комфортные палатки-домики на открытом воздухе.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.