Продовольственные рынки открывают в Новосибирске

Товары для дач и садоводчества можно купить в Новосибирске. Областные власти разрешили открыться продовольственным рынкам.



Это новая мера послабления.

"С 26 мая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, разрешено продавать продовольственные товары и товары для садоводства и огородничества, однако под запретом остается реализация непродовольственных товаров", - сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Стоит отметить, что это ограничение ранее уже было снято. С 12 мая продовольственные рынки работают по всему региону кроме столицы. Теперь запрет снят и в Новосибирске.



Перед тем, как согласовать снятие ограничений, санитарные врачи проверили Центральный, Октябрьский и Ленинский городские рынки. В дальнейшем власти и медики будут контролировать соблюдение мер безопасности.



По последним данным, в регионе за сутки число инфицированных коронавирусом жителей выросло на 87 человек.