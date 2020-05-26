Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:
🔹 42,9% — от 18 до 45 лет.
🔹 34,2% — от 46 до 65 лет.
🔹 10,4% — от 66 до 79 лет.
🔹 5,4% — старше 80 лет.
🔹 7,1% — дети.
За минувшие сутки в столице скончались 76 человек. За этот же период в Москве был поставлен рекорд по числу выздоровевших — 8033 пациента. Всего победить заболевание смогли уже 61,6 тысячи москвичей.
С начала эпидемии в столице выявлено 169 303 случая заболевания коронавирусом. Те, кто вылечился, могут стать донорами плазмы.
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Еще 8033 человека выздоровели от коронавируса. Такова статистика за сутки по Москве.
Данные приводит оперативный штаб:
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Никакого ухудшения криминогенной ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа, в Москве нет.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается", — сообщил Ефимов.
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.
"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.
Немецкие специалисты рассказали о правилах полезного завтрака, который позволит не чувствовать голод в течение дня, не переедать и поддерживать нормальный вес. В первую очередь завтрак должен быть плотным. Стоит отдать предпочтение медленным углеводам, так как они дольше усваиваются, поэтому человеку дольше остается сытым.
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