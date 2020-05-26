Меньше трех тысяч москвичей за сутки заболели коронавирусом

Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:

🔹 42,9% — от 18 до 45 лет.

🔹 34,2% — от 46 до 65 лет.

🔹 10,4% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,4% — старше 80 лет.

🔹 7,1% — дети.

За минувшие сутки в столице скончались 76 человек. За этот же период в Москве был поставлен рекорд по числу выздоровевших — 8033 пациента. Всего победить заболевание смогли уже 61,6 тысячи москвичей.

С начала эпидемии в столице выявлено 169 303 случая заболевания коронавирусом. Те, кто вылечился, могут стать донорами плазмы.