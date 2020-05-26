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Источник Правда.Ру

Меньше трех тысяч москвичей за сутки заболели коронавирусом

Россия » Центр » Москва

Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:

🔹 42,9% — от 18 до 45 лет.

🔹 34,2% — от 46 до 65 лет.

🔹 10,4% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,4% — старше 80 лет.

🔹 7,1% — дети.

За минувшие сутки в столице скончались 76 человек. За этот же период в Москве был поставлен рекорд по числу выздоровевших — 8033 пациента. Всего победить заболевание смогли уже 61,6 тысячи москвичей.

С начала эпидемии в столице выявлено 169 303 случая заболевания коронавирусом. Те, кто вылечился, могут стать донорами плазмы.

москва коронавирус оперативный штаб

Кортеж Путина был замечен на пути в Кремль

Россия » Центр » Москва

Президент России Владимир Путин, долго работавший удаленно, был замечен на пути в Кремль.

Видео с президентским кортежем, который едет по пустой дороге Нового Арбата, опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

 

видео кортеж москва владимир путин алексей венедиктов

Москва поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Россия » Центр » Москва

Еще 8033 человека выздоровели от коронавируса. Такова статистика за сутки по Москве.

Данные приводит оперативный штаб:

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

москва анастасия ракова оперативный штаб статистика за сутки

Власти Москвы опровергли ухудшение криминогенной ситуации

Россия » Центр » Москва

Никакого ухудшения криминогенной ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа, в Москве нет.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается", — сообщил Ефимов.

москва кризис криминал владимир ефимов

Жители Казахстана игнорируют карантин

Мир » Бывший СССР

В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.

"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.

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Плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением

Здоровье

Немецкие специалисты рассказали о правилах полезного завтрака, который позволит не чувствовать голод в течение дня, не переедать и поддерживать нормальный вес. В первую очередь завтрак должен быть плотным. Стоит отдать предпочтение медленным углеводам, так как они дольше усваиваются, поэтому человеку дольше остается сытым.

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