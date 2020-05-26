Москва составляет лишь 31% среди новых коронавирусных больных

В 83 регионах России выявлены новых случаи заболевания коронавирусом. Больше всего их в Москве.

Жители столицы составляют почти 32% от всех новых инфицированных в стране. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили 8915 человек. Из них в Москве — 2830 человек. Также в тройке антилидеров Московская область с 817 инфицированными и Санкт-Петербург, где выявлено 363 новых больных.

Большой прирост показывает Нижегородская область. Здесь коронавирус диагностирован у 228 местных жителей. В Свердловской области инфекцию подхватили еще 207 человек, в Ростовской области — 203.

В Севастополе выявлен всего один новый случай. В Алтае и НАО — по два случая. В Магаданской области четыре человека признаны инфицированными, в Еврейском автономном округе и Сахалинской области — по пять новых больных, в Крыму и Курганской области — по шесть, в Коми — девять.