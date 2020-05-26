В 83 регионах России выявлены новых случаи заболевания коронавирусом. Больше всего их в Москве.
Жители столицы составляют почти 32% от всех новых инфицированных в стране. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили 8915 человек. Из них в Москве — 2830 человек. Также в тройке антилидеров Московская область с 817 инфицированными и Санкт-Петербург, где выявлено 363 новых больных.
Большой прирост показывает Нижегородская область. Здесь коронавирус диагностирован у 228 местных жителей. В Свердловской области инфекцию подхватили еще 207 человек, в Ростовской области — 203.
В Севастополе выявлен всего один новый случай. В Алтае и НАО — по два случая. В Магаданской области четыре человека признаны инфицированными, в Еврейском автономном округе и Сахалинской области — по пять новых больных, в Крыму и Курганской области — по шесть, в Коми — девять.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Еще 8946 россиян заболели коронавирусом. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Статистика ежедневного прироста новых пациентов не стабильна: накануне их было 8599 человек, днем ранее — 9434 человека.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
Еще 8915 жителей России заболели коронавирусом. У 41% из них не было внешних проявлений заболевания.
Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 174 человека. Днем ранее было 92 жертвы инфекции. С начала эпидемии вирус унес жизни 3807 человек.
Москвичи стали занимать менее трети от всех новых коронавирусных больных в России. В столице за сутки COVID-19 диагностирован у 2560 человек.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.