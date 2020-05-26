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Источник Правда.Ру

Коронавирус в России: заболевают меньше, умирают больше

Россия

Еще 8915 жителей России заболели коронавирусом. У 41% из них не было внешних проявлений заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 174 человека. Днем ранее было 92 жертвы инфекции. С начала эпидемии вирус унес жизни 3807 человек.

Выздороветь смогли уже 131 129 пациентов. Из них за последние сутки — 12 331 человек.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 362 342 случая заражения коронавирусом.

Под медицинским наблюдением остаются 292 тысячи человек. Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в России проведено 215 тысяч тестов на COVID-19. Всего их сделано уже более 9,1 миллиона.

По мнению экспертов, россияне перестали бояться коронавируса. Ситуация сейчас складывается, как во время развала СССР. Именно это событие вспоминают россияне, когда их просят сравнить с чем-то эпидемию коронавируса. По словам специалистов, нагнетание тревоги и страха пред COVID-19 сейчас уже приносит скорее вред, чем пользу.

Между тем представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают: там, где власти слишком торопятся отменить ограничения, возможная вторая волна заболевания. Имеется в виду, что ожидается новая вспышка заболевания через несколько месяцев.

россия коронавирус статистика за сутки

Новые инфицированные живут в 83 регионах России

Россия

Москвичи стали занимать менее трети от всех новых коронавирусных больных в России. В столице за сутки COVID-19 диагностирован у 2560 человек.

россия регионы коронавирус

Москва составляет лишь 31% среди новых коронавирусных больных

Россия

В 83 регионах России выявлены новых случаи заболевания коронавирусом. Больше всего их в Москве.

Жители столицы составляют почти 32% от всех новых инфицированных в стране. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили 8915 человек. Из них в Москве — 2830 человек. Также в тройке антилидеров Московская область с 817 инфицированными и Санкт-Петербург, где выявлено 363 новых больных.

коронавирус регионы россии статистика за сутки

Нагиев поддержал Агату Муцениеце во время развода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей. 

Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.

"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.

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Депутатов без масок не пустят на заседания парламента Армении

Мир » Бывший СССР » Армения

В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
 
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.

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Свыше 8,9 тысячи россиян заболели коронавирусом за сутки

Россия

Еще 8946 россиян заболели коронавирусом. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Статистика ежедневного прироста новых пациентов не стабильна: накануне их было 8599 человек, днем ранее — 9434 человека.

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