Коронавирус в России: заболевают меньше, умирают больше

Еще 8915 жителей России заболели коронавирусом. У 41% из них не было внешних проявлений заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 174 человека. Днем ранее было 92 жертвы инфекции. С начала эпидемии вирус унес жизни 3807 человек.

Выздороветь смогли уже 131 129 пациентов. Из них за последние сутки — 12 331 человек.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 362 342 случая заражения коронавирусом.

Под медицинским наблюдением остаются 292 тысячи человек. Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в России проведено 215 тысяч тестов на COVID-19. Всего их сделано уже более 9,1 миллиона.

По мнению экспертов, россияне перестали бояться коронавируса. Ситуация сейчас складывается, как во время развала СССР. Именно это событие вспоминают россияне, когда их просят сравнить с чем-то эпидемию коронавируса. По словам специалистов, нагнетание тревоги и страха пред COVID-19 сейчас уже приносит скорее вред, чем пользу.

Между тем представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают: там, где власти слишком торопятся отменить ограничения, возможная вторая волна заболевания. Имеется в виду, что ожидается новая вспышка заболевания через несколько месяцев.