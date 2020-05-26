Еще 8033 человека выздоровели от коронавируса. Такова статистика за сутки по Москве.
Данные приводит оперативный штаб:
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Бывшие пациенты, которые смогли победить болезнь, могут стать донорами. Их плазма поможет тем, кто еще болеет коронавирусом. Потенциальных доноров просят звонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.
Между тем за сутки от коронавируса в Москве скончались 76 человек. У всех был диагностирован COVID-19, пневмония. Также были сопутствующие хронические заболевания.
Ранее "Правда.Ру" писала, что ВОЗ предупреждает о второй волне коронавируса в тех странах, где ситуация налаживается. Это произойдет, если ограничительные меры будут сняты слишком рано, а жители проигнорируют все требования о личной безопасности. Врачи пояснили: когда они говорят о второй волне, то имеют в виду новую вспышку заболевания через несколько месяцев.
Никакого ухудшения криминогенной ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа, в Москве нет.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается", — сообщил Ефимов.
Еще 2560 жителей Москвы получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что больше половины новых инфицированных младше 45 лет:
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