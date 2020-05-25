Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Он утверждает, что заболевание проходит в легкой форме.
"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", — пояснил чиновник.
В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.
В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о пожаре на продуктовом складе. Огонь распространился на территории 800 квадратных метров в городе Красноярск.
"В Красноярске на улице Пограничников 9 загорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 квадратных метров. Ранг пожара 2. На месте работают 8 автоцистерн, две автолестницы", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили об обрушении кровли и уточнили, что пострадавших нет.
В Красноярском крае обяжут носить медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений", — рассказал глава региона.
Также Усс напомнил, что режим самоизоляции в Красноярском крае был продлен до 31 мая.
"Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам", — добавил чиновник.
Массовое размножение сибирского шелкопряда вынудило власти Красноярского края ввести режим чрезвычайной ситуации в двух его районах — Ирбейском и Саянском. Об этом пишет "Мир 24" со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.
"В Ирбейском и Саянском районах введены режимы ЧС в лесах, обусловленные вспышкой массового размножения сибирского шелкопряда. Работает оперативный штаб. Специалисты Лесопожарного центра, лесничеств, краевого Центра защиты леса 12 мая начнут контрольные обследования лесных участков, пораженных вредителем", — передали в пресс-службе.
Уточняется, что сибирский шелкопряд — это бабочка, вредящая породам хвойных деревьев.
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