В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.
"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.
Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.
Получить государственные услуги в МФЦ жители Санкт-Петербурга смогут уже на следующей неделе. Многофункциональные центры возобновят работу 25 мая.
Распоряжение уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Согласно документу, специалисты МФЦ будут вести прием по предварительной записи.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Школьница из деревни Рутелицы была срочно госпитализирована из-за состояния алкогольной комы.
После инцидента полицейские начали выяснить причины случившегося. Стражи порядка выяснили, что девочка росла в полной семье и не состояла на учете.
Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал о планах работы учебно-тренировочного комплекса. Сегодня на базу для прохождения сборов прибыли фигуристки группы Этери Тутберидзе.
Среди них - чемпионка Европы Алёна Косторная. Некоторые спортсмены будут проходить сборы в Новогорске, другие фигуристы - в Кисловодске начиная с 1 июня.
"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе - Алена Косторная и другие спортсмены - заехали первыми", - рассказал Доморацкий в комментарии ТАСС.
Ранее сообщалось, что 25 мая будут открыты базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подомосковье. С 1 июня заработают УТБ в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.