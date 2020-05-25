Севастополь восстановил автобусное сообщение с остальным Крымом

Власти Севастополя продолжают снимать ограничения. 25 мая начал работать вокзал, восстановлено автобусное сообщение с остальной частью Крыма.

Об этом рассказали в местной Администрации.

"У нас с сегодняшнего дня заработал автовокзал. Необходимо обеспечить контроль въезда с учетом режима повышенной готовности", — заявил врио главы города Михаил Развожаев.

Экскурсионным и туристическим автобусам ездить по-прежнему запрещено. Гостей не пускают на территорию города. Въезжающие автобусы и пассажиры будут проверять, те, кто не имеет права на въезд, будут высажены.

Также местные власти намерены ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех приезжих. Анализы будут брать на пунктах пропуска с 1 июня. Далее гостей ждет двухнедельная самоизоляция, во время которой как раз будут готовы результаты исследования. Речь, опять же, не идет о тех, кто намерен приехать в город с туристической целью — их не пропустят.

Напомним, что с 18 мая в Севастополе отменен режим самоизоляции для всех граждан младше 65 лет. В регион можно проехать только при наличии электронного пропуска, местным жителям необходимо строго соблюдать масочный режим в общественном транспорте, магазинах и аптеках.

Ранее жители Крыма попросили главу республики Сергея Аксенова поделиться своей зарплатой. Поводом для этого стало то, что выплат по безработице местным жителям не хватает для обеспечения элементарных нужд.