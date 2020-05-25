Никакого ухудшения криминогенной ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа, в Москве нет.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается", — сообщил Ефимов.
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