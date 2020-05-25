Власти Москвы опровергли ухудшение криминогенной ситуации

Никакого ухудшения криминогенной ситуации на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа, в Москве нет.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.