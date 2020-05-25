Библиотеки и музеи открывают в Мурманской области

На первый этап снятия ограничительных мер вышла Мурманская область. В регионе открываются библиотеки, музеи, магазины непродовольственных товаров.

Ослабление будет действовать не во всем регионе.

"Разрешено работать магазинам площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход с улицы, тестирующим кассиров на COVID-19. Исключение — магазины, расположенные в Мурманске, Кольском районе, ЗАТО Североморск (для них площадь остаётся прежней — 50 квадратных метров). В Апатитах и Кировске продолжают действовать введенные ранее ограничения (не работают магазины до 50 квадратных метров)", — сообщает региональный оперативный штаб.

Все посетители магазинов должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. В одном магазине не должно находиться больше 10 покупателей за один раз.

Музеи и библиотеки откроют в тех районах, где обстановка с коронавирусом является приемлемой. Например, в Мурманске, Кольском районе, Апатитах, Североморске и Кировске учреждения культуры пока останутся закрытыми.

За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из федерального бюджета правительство России выделило почти миллиард рублей на строительство и оснащение медицинской техникой полевого госпиталя в Мурманской области.