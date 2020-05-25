Кортеж Путина был замечен на пути в Кремль

Президент России Владимир Путин, долго работавший удаленно, был замечен на пути в Кремль.

Видео с президентским кортежем, который едет по пустой дороге Нового Арбата, опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.