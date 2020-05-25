Еще 2560 жителей Москвы получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что больше половины новых инфицированных младше 45 лет.
🔹43,3% — от 18 до 45 лет
🔹33,2% — от 46 до 65 лет
🔹9,7% — от 66 до 79 лет
🔹5,1% — старше 80 лет
🔹8,7% — дети
Стоит отметить, что накануне в Москве было выявлено 2516 новых инфицированных, днем ранее — 3190. Всего с начала эпидемии — 166 473 случая заболевания.
За сутки в столице от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели 3746 пациентов. Всего число тех, кто смог победить инфекцию в Москве, достигло 53 586 человек.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что празднование Пасхи в России не привело к росту заболеваемости. Такое мнение высказала кандидат экономических наук Агаси Тавадян. Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов.
В столице донорами плазмы стали 672 человека. Это люди, которые уже переболели коронавирусом. Их плазму переливают инфицированным, что помогает им быстрее поправиться.
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