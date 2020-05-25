Свыше 2,5 москвичей заболели коронавирусом за сутки

Еще 2560 жителей Москвы получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что больше половины новых инфицированных младше 45 лет.

🔹43,3% — от 18 до 45 лет

🔹33,2% — от 46 до 65 лет

🔹9,7% — от 66 до 79 лет

🔹5,1% — старше 80 лет

🔹8,7% — дети

Стоит отметить, что накануне в Москве было выявлено 2516 новых инфицированных, днем ранее — 3190. Всего с начала эпидемии — 166 473 случая заболевания.

За сутки в столице от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели 3746 пациентов. Всего число тех, кто смог победить инфекцию в Москве, достигло 53 586 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что празднование Пасхи в России не привело к росту заболеваемости. Такое мнение высказала кандидат экономических наук Агаси Тавадян. Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов.

В столице донорами плазмы стали 672 человека. Это люди, которые уже переболели коронавирусом. Их плазму переливают инфицированным, что помогает им быстрее поправиться.