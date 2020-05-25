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Источник Правда.Ру

Свыше 2,5 москвичей заболели коронавирусом за сутки

Россия » Центр » Москва

Еще 2560 жителей Москвы получили положительные тесты на коронавирус. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что больше половины новых инфицированных младше 45 лет.

🔹43,3% — от 18 до 45 лет

🔹33,2% — от 46 до 65 лет

🔹9,7% — от 66 до 79 лет

🔹5,1% — старше 80 лет

🔹8,7% — дети

Стоит отметить, что накануне в Москве было выявлено 2516 новых инфицированных, днем ранее — 3190. Всего с начала эпидемии — 166 473 случая заболевания.

За сутки в столице от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели 3746 пациентов. Всего число тех, кто смог победить инфекцию в Москве, достигло 53 586 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что празднование Пасхи в России не привело к росту заболеваемости. Такое мнение высказала кандидат экономических наук Агаси Тавадян. Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов.

В столице донорами плазмы стали 672 человека. Это люди, которые уже переболели коронавирусом. Их плазму переливают инфицированным, что помогает им быстрее поправиться.

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