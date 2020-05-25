Новые инфицированные живут в 83 регионах России

Москвичи стали занимать менее трети от всех новых коронавирусных больных в России. В столице за сутки COVID-19 диагностирован у 2560 человек.

В Московской области их 831 человек, в Санкт-Петербурге — 374. В числе регионов-антилидеров Свердловская область, где 279 новых случаев заболевания, Нижегородская область с 229 инфицированными и Ростовская область, в которой коронавирусом за сутки заболели 158 местных жителей.

Лучше всего с ситуацией справляются власти Сахалинской области и Еврейского автономного округа. В этих регионах за последние 24 часа зарегистрировано по одному новому случаю заболевания. В Севастополе и Чукотском автономном круге — по два инфицированных, В Курганской области — четыре, в Коми — шесть случаев, в республике Алтай — семь.

Всего за сутки в России выявлено 8946 новых больных. С начала эпидемии число заболеваний достигло 353 427. За сутки скончалось 92 человека, всего — 3633 человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пик пандемии в России пройден, но смертность будет расти. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день 44 региона из 85 готовы снять ограничения.