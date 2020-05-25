Свыше 8,9 тысячи россиян заболели коронавирусом за сутки

Еще 8946 россиян заболели коронавирусом. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Статистика ежедневного прироста новых пациентов не стабильна: накануне их было 8599 человек, днем ранее — 9434 человека.

За сутки в России скончались 92 коронавирусных больных. Накануне жертвами инфекции стали 153 человека, еще на день раньше — 139. Всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране скончались 3633 человек.

Как отмечают медики, у 43,7% новых больных не было внешних проявлений болезни. Инфицированные есть в 83 регионах страны.

За сутки в России выздоровели 5499 человек. Всего тех, кто победил коронавирус, уже 118 798 человек. С начала эпидемии в России зарегистрировано 353 427 случаев заболевания COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 8,9 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 260 тысяч. Под наблюдением медиков находятся 287 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие препараты нельзя принимать при коронавирусе. По словам вирусолога, под запретом ибупрофен, аспирин, парацетамол, вольтарен, диклофенак, напроксеном. Опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти лекарства делают организм еще более восприимчивым к вирусу.