Свыше 53,5 тысячи москвичей выздоровели от коронавируса

Число москвичей, которые выздоравливают после коронавируса, продолжает расти. За сутки их число увеличилось на 3746 человек.

Данные приводит оперативный штаб.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За этот же период жертвами опасной инфекции в столице стали 41 пациент. У всех был лабораторно подтвержден коронавирус, пневмония и ряд сопутствующих хронических заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о семье, которая скрывалась от коронавируса в лесу. Инцидент произошел в Приморье. Мужчина с тремя малолетними детьми ушел в лес еще в начале мая. Семью объявили в розыск, а сегодня нашли. Детей отправили в социальный центр, а с главой семьи разбираются следователи.

Врачи волнуются, что коронавирус позднее отразится на детях, которые им переболеют. По словам медиков, на компьютерной томографии инфицированных детей видны изменения, которые не могут пройти бесследно.