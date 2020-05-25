В воскресенье, 24 мая, в России зафиксировано рекордное низкое (по сравнению с другими днями месяца) число выявленных случаев инфицирования коронавирусом - 8 599.
Больше всего заболевших за сутки в Москве — 2 516. Это тоже самый низкий показатель в текущем месяце.
Таковы данные оперштаба.
Всего по состоянию на полночь 24 мая (по мск) в стране 344 481 заболевший.
Самая последняя информация об эпидемиологической ситуации в России - на сайте стопкоронавирус.рф.
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.