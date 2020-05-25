В России выявили рекордно низкое число заражений коронавирусом за сутки

В воскресенье, 24 мая, в России зафиксировано рекордное низкое (по сравнению с другими днями месяца) число выявленных случаев инфицирования коронавирусом - 8 599.

Больше всего заболевших за сутки в Москве — 2 516. Это тоже самый низкий показатель в текущем месяце.

Таковы данные оперштаба.

Всего по состоянию на полночь 24 мая (по мск) в стране 344 481 заболевший.

Самая последняя информация об эпидемиологической ситуации в России - на сайте стопкоронавирус.рф.