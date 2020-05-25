Изолировали медсестер в морге или нет - разбирается прокуратура

В воскресение СМИ Башкирии сообщили о том, что две медсестры после контакта с коронавирусной больной были заперты в морге.

Прокуратурой начата проверка данного факта. Официальный повод - коллективное обращение сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы в Башкирии, проведших ночь в помещении больничного морга.

Что случилось

23 мая две медсестры Архангельского госпиталя, рассказали местным СМИ, что

главврач Лидия Хатмуллина угрозами заставила их "самоизолироваться" в здании морга после того, как они имели контакт с коронавирусной больной.

"Мы провели там всю ночь, а наутро были отпущены: одна - домой, так как живет одна, а другая - на смену. Дело было еще 14 мая. Больничные нам выписали только с 20 числа, а постановление на самоизоляцию выдано 22 мая. Там,где мы просидели ту жуткую ночь по приказу главврача и под охраной, был тяжелый запах, отсутствовала горячая вода, было холодно. Мы молились всю ночь», - говорят медики (цитата ИА "Красная весна").

Минздрав Башкирии: кто-то что-то неправильно понял

В минздраве региона поспешили пояснить, что журналисты (и, видимо, сами женщины - медики) ошиблись - "никто никого в морге не закрывал":

в ЦРБ Архангельска в одном здании находится два помещения паталогоанатомического отделения - лаборатория и помещение для хранения тел умерших,

у них разные, отдельные, входы.

"Под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19, была переоборудована лаборатория. Изолятор соответствует всем предписанным нормам: там есть душ, туалет и кровати", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, чиновники регионального минздрава подчеркнули, что изолированы медики были только на одну ночь: