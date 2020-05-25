В воскресение СМИ Башкирии сообщили о том, что две медсестры после контакта с коронавирусной больной были заперты в морге.
Прокуратурой начата проверка данного факта. Официальный повод - коллективное обращение сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы в Башкирии, проведших ночь в помещении больничного морга.
23 мая две медсестры Архангельского госпиталя, рассказали местным СМИ, что
"Мы провели там всю ночь, а наутро были отпущены: одна - домой, так как живет одна, а другая - на смену. Дело было еще 14 мая. Больничные нам выписали только с 20 числа, а постановление на самоизоляцию выдано 22 мая.
Там,где мы просидели ту жуткую ночь по приказу главврача и под охраной, был тяжелый запах, отсутствовала горячая вода, было холодно. Мы молились всю ночь», - говорят медики (цитата ИА "Красная весна").
В минздраве региона поспешили пояснить, что журналисты (и, видимо, сами женщины - медики) ошиблись - "никто никого в морге не закрывал":
"Под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19, была переоборудована лаборатория. Изолятор соответствует всем предписанным нормам: там есть душ, туалет и кровати", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, чиновники регионального минздрава подчеркнули, что изолированы медики были только на одну ночь:
"Сейчас они находятся на самоизоляции дома, как того потребовал Роспотребнадзор".
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