На Урале "похоронили" бизнес

В городе Заречный Свердловской области у одного из торговых центров предприниматели организовали "похороны" бизнесу.

По факту проведения акции заведено административно дело. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.