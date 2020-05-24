В городе Заречный Свердловской области у одного из торговых центров предприниматели организовали "похороны" бизнесу.
По факту проведения акции заведено административно дело. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — пояснил представитель МВД.
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