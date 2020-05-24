Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.
"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.
Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.
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