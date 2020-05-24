В Пензе 14-летняя девочка не вернулась домой после прогулки. Позже её обнаружили мертвой в лесополосе в черте города.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
"Двадцать третьего мая в следственное управление поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы", — сообщили в ведомстве.
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