В Ленобласти школьница впала в тяжелую алкогольную кому

Школьница из деревни Рутелицы была срочно госпитализирована из-за состояния алкогольной комы.

После инцидента полицейские начали выяснить причины случившегося. Стражи порядка выяснили, что девочка росла в полной семье и не состояла на учете.