Севастополь будет открыт для туристов из других регионов с 15 июня. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.
Отдых для приезжих будет стоить дороже, поскольку туристам придется заплатить за тест на коронавирус при въезде.
"С 1 июня мы точно не откроемся, но к середине июня, к 15 числу, будем готовиться. Летом мы будем принимать гостей, но в ограниченных условиях — с особым режимом работы пляжей, особым режимом работы музеев. Будем потихоньку все запускать, это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже", - пояснил губернатор.
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