Севастополь готов принять туристов с 15 июня

Севастополь будет открыт для туристов из других регионов с 15 июня. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Отдых для приезжих будет стоить дороже, поскольку туристам придется заплатить за тест на коронавирус при въезде.