Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщи о том, что из-за регионального климата летняя погода будет резко меняться.
По словам Варакина, такое поведение погоды зависит от переноса воздушных масс с запада на восток.
"Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", — рассказал Варакин "Российской газете".
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