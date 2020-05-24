В Росгидромете предупредили о переменчивой летней погоде

Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщи о том, что из-за регионального климата летняя погода будет резко меняться.

По словам Варакина, такое поведение погоды зависит от переноса воздушных масс с запада на восток.