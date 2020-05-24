Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леуст рассказал о том, что сегодня над Москвой будет облачно и холодно. Температура прогреется максимум до 12 градусов.
"Облачно с неустойчивыми прояснениями погода, местами кратковременные дожди, температура на 6-7 градусов холоднее, чем обычно бывает в эти дни мая — плюс 10-12 в Москве, 9-14 в Подмосковье",- сказал Леус.
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