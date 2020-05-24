В Москве ожидается жаркое лето

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили агентству РИА "Новости" о том, что в Москве и Московской области ожидается очень жаркое лето.

Температура воздуха может вырасти до 30 градусов темпла, а на границе с югом — до 35 градусов тепла.

"В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой", — сообщили эксперты.

Эксперты отметили, что сильная жара может вызвать всплеск возгораний в лесах.