Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили агентству РИА "Новости" о том, что в Москве и Московской области ожидается очень жаркое лето.
Температура воздуха может вырасти до 30 градусов темпла, а на границе с югом — до 35 градусов тепла.
"В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой", — сообщили эксперты.
Эксперты отметили, что сильная жара может вызвать всплеск возгораний в лесах.
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