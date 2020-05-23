В Краснодарском крае изменили правила работы МФЦ. С 25 мая многофункциональные центры будут работать с 9:00 до 18:00.
Известно, что предварительную запись отменят и граждан будут принимать в порядке живой очереди.
Посетители обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра, а также иметь маски.
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