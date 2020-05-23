В Дарвиновском музее увековечат память аллигатора Сатурна

Память об умершем в московском зоопарке аллигаторе Сатурне будет увековечена с помощью чучела, которое впоследствии украсит отдел рептилий в Дарвиновском музее. Такой подарок зоопарк решил сделать музею в честь его 113-летия, передает РИА "Новости".