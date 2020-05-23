Память об умершем в московском зоопарке аллигаторе Сатурне будет увековечена с помощью чучела, которое впоследствии украсит отдел рептилий в Дарвиновском музее. Такой подарок зоопарк решил сделать музею в честь его 113-летия, передает РИА "Новости".
"Вчера директор зоопарка Светлана Акулова связалась с нашим директором, сообщила, что у них умер такой легендарный житель зоопарка, и они хотят увековечить его память в нашем музее. Вчера как раз обсуждались подробности, когда он будет передан к нам, в какие сроки будет изготовлено чучело, тело животного большое, его длина 3,5 метра, поэтому для этого потребуется много усилий и времени", — рассказала сотрудник пресс-службы музея Татьяна Коровкина.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.