За последние сутки в Подольске было зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — больше, чем во всех других городах Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам: Подольск 1708 (+68 за сутки)", — говорится в сообщении. За Подольском следуют Красногорск с 1680 заболевших и Королев, где 1608 заразившихся", — передали в оперативном штабе.
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