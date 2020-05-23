Назван подмосковный город с наибольшим числом зараженных

За последние сутки в Подольске было зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — больше, чем во всех других городах Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.