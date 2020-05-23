В московском зоопарке скончался аллигатор лидера нацистской Германии

На страничке ВКонтакте московского зоопарка сообщается о смерти 84-летнего аллигатора Сатурн, который по легенде принадлежал Адольфу Гитлеру, лидеру нацистской Германии.