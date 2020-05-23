На страничке ВКонтакте московского зоопарка сообщается о смерти 84-летнего аллигатора Сатурн, который по легенде принадлежал Адольфу Гитлеру, лидеру нацистской Германии.
"Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет — крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30-50 лет", — говорится в сообщении.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.