Сергей Галицкий не хочет становиться губернатором Краснодарского края

Краснодарский меценат Сергей Галицкий прокомментировал слухи о том, что он планирует стать губернатором. Призывы голосовать за Галицкого в качестве главы края полностью принадлежат инициативе местных жителей.