Краснодарский меценат Сергей Галицкий прокомментировал слухи о том, что он планирует стать губернатором. Призывы голосовать за Галицкого в качестве главы края полностью принадлежат инициативе местных жителей.
"Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни" — рассказал Сергей Галицкий.
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