В Москве донорами плазмы стали уже 672 человека, переболевшие коронавирусом нового типа.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу — так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов — она безопасна", — объяснил градоначальник.