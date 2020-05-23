В Краснодарском крае разрешили прогулки по городу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина до 6 июня. Однако, с 23 мая будут сняты некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса.

В Краснодарском крае разрешили ходить на работу без пропуска, открыли множество магазинов и сфер услуг, но обязали носить маски при любом выходе на улицу. Также разрешены прогулки, но с некоторыми условиями.