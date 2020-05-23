Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина до 6 июня. Однако, с 23 мая будут сняты некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса.
В Краснодарском крае разрешили ходить на работу без пропуска, открыли множество магазинов и сфер услуг, но обязали носить маски при любом выходе на улицу. Также разрешены прогулки, но с некоторыми условиями.
"Кроме того, есть ряд ограничений для прогулок на улице. Нельзя гулять компаниями больше двух человек. При занятиях спотом на улице между людьми должно быть расстояние не менее пяти метров" — сообщает региональный оперштаб.
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