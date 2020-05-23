В Подмосковье сняли ограничения на передвижение по области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на своей странице ВКонтакте об отмене пропусков для поездок по Подмосковью.

Но для поездок в Москву нужно пользоваться пропусками, которые были выданы ранее, а после 27 мая оформить новый на сайте мос. ру. В самой столице не отменили пропуска из-за большой плотности населения.