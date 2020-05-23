Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на своей странице ВКонтакте об отмене пропусков для поездок по Подмосковью.
Но для поездок в Москву нужно пользоваться пропусками, которые были выданы ранее, а после 27 мая оформить новый на сайте мос. ру. В самой столице не отменили пропуска из-за большой плотности населения.
"Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки", — заявил Воробьев.
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