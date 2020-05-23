Летом 2019 года в Зианчуринском районе Башкирии 26-летний мужчина убил всю свою семью: отца, мать и старшего брата.
Сразу после расправы убийца обратился к полицейским и признался в содеянном. Следствие установило, что мужчина имеет психические расстройства, которые лишили его способности оценивать свои действия. Убийцу направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
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