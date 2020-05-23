В Чукотском автономном округе 23 мая от коронавируса скончался первый пациент.
В данный момент COVID-19 был обнаружен у 58 жителей региона. За последние сутки диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен двум жителям Чукотки.
За период эпидемии в регионе вылечились 36 человек.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.