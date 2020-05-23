На Чукотке скончался первый пациент от коронавируса

В Чукотском автономном округе 23 мая от коронавируса скончался первый пациент.

В данный момент COVID-19 был обнаружен у 58 жителей региона. За последние сутки диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен двум жителям Чукотки.

За период эпидемии в регионе вылечились 36 человек.