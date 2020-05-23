Москвичи смогут самостоятельно узнать об отключении горячей воды

Жители более 53-х тысяч подмосковных многоквартирных домов смогут самостоятельно узнать, когда у них отключат горячую воду. Минэнергетиги для этих целей разработала специальную онлайн-карту, где можно узнать информацию, а также оставить отзыв или написать жалобу.

Карта появится на сайтах администраций муниципальных образований и ГЖИ. А также на официальном сайте Министерства энергетики.