Жители более 53-х тысяч подмосковных многоквартирных домов смогут самостоятельно узнать, когда у них отключат горячую воду. Минэнергетиги для этих целей разработала специальную онлайн-карту, где можно узнать информацию, а также оставить отзыв или написать жалобу.
Карта появится на сайтах администраций муниципальных образований и ГЖИ. А также на официальном сайте Министерства энергетики.
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