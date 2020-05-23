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В Москве ожидается потепление с 25 мая

Россия » Центр » Москва

В понедельник, 25 мая, в российской столице ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до +15-17.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, тепло вернется и в европейскую часть страны. Днем температура воздуха составит около +20 градусов. Ночью также станет теплее.

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май москва погода температура гидрометцентр роман вильфанд
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