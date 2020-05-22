Собянин заявил о необходимости продлить карантин в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным озвучил свою позицию касательно режима самоизоляции в столице. Он уверен, что карантинные меры необходимо сохранять и дальше — в особенности теперь, когда многие вернулись к работе. Об этом пишет РИА "Новости".