Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным озвучил свою позицию касательно режима самоизоляции в столице. Он уверен, что карантинные меры необходимо сохранять и дальше — в особенности теперь, когда многие вернулись к работе. Об этом пишет РИА "Новости".
"Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", — отметил Собянин.
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