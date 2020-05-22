Позитивная динамика по коронавирусу начала формироваться в России. Она не такая быстрая, как хотелось бы, но все же есть.
Это отметил на заседании правительства России президент Владимир Путин.
"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", — сказал глава государства.
Напомним, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 8894 новых случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии их 326 448. Жертвами опасного заболевания стали 3249 человек, из них за последние сутки — 150 человек.
Регионы России постепенно снимают ограничительные меры. Для этого необходимо получить разрешение главного санитарного врача в каждом конкретном регионе.
Сложная ситуация сложилась в Дагестане. В регион доставлен первый из трех полевых госпиталей. Приехали и медики — 70 врачей и младших медицинских специалистов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.