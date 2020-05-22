23 мая состоится онлайн-семинар "Инициатива ФГОС 4.0"

Эксперты "Инициативы ФГОС 4.0" обсудят механизмы преобразования финансовых институтов в общем образовании.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков примет участие в общероссийском экспертном сетевом онлайн-семинаре "Инициатива ФГОС 4.0: экономика образования", который пройдет 23 мая.

В ходе семинара докладчики и эксперты проанализируют ключевые направления и механизмы преобразования финансовых и экономических институтов в общем образовании, моделей оплаты труда и цифровой экономики образования.

"Сегодня финансовые институты не обеспечивают образовательное равенство учащихся, реализацию ФГОС в полном объеме, справедливую оплату труда, развитие инновационных направлений, не ориентированы на задачи образования. Авторы "Инициативы ФГОС 4.0" объявили, что это будет "стандарт условий". Качественное образование требует, чтобы финансовые механизмы создавали равные условия для всех и работали на цели и задачи образования", — объяснила координатор блока "Экономика образования" в проекте "Инициативы ФГОС 4.0", заместитель директора Института проблем образовательной политики "Эврика" Наталья Шадрина.

Также в семинаре примут участие:

ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко,

научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский,

член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов,

ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис,

лидер движения "Школа — наше дело" Артем Соловейчик,

научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин,

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко,

министр образования и науки Сахалинской области Анастасия Киктева

и другие эксперты.

Авторами идеи "ФГОС 4.0" выступили эксперты Московского городского педагогического университета, Института проблем образовательной политики "Эврика", Школы антропологи будущего РАНХиГС, Московского психолого-педагогического университета, Института образования НИУ ВШЭ и Общественного движения "Школа — наше дело"