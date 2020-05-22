В Петербурге мужчину осудили за насилие и съемку детской порнографии

На сайте СК РФ сообщается о приговоре в отношении фотографа, который занимался созданием и распространением порнографии с участием несовершеннолетних. Александра Брыкова приговорили к 4,7 годам колонии.

"Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Суд доказал, что подсудимый в 2005–2008 годах приводил к себе домой воспитанников детского дома для совершения насильственных действий сексуального характера.