На сайте СК РФ сообщается о приговоре в отношении фотографа, который занимался созданием и распространением порнографии с участием несовершеннолетних. Александра Брыкова приговорили к 4,7 годам колонии.
"Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Суд доказал, что подсудимый в 2005–2008 годах приводил к себе домой воспитанников детского дома для совершения насильственных действий сексуального характера.
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