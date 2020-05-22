Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области сообщила агентству РИА "Новости" о том, что злостных нарушителей режима самоизоляции будут привлекать к работам в региональных больницах.
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
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