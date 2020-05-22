Екатеринбургская епархия сообщила о том, что монах Свято-Николаевского Верхотурского монастыря в Свердловской области скончался после легкой формы коронавируса.
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", — говорится в сообщении епархии.
Ранее было известно, что у наместника и его братии выявили заражение COVID-19, при этом уточнялось, что у всех заболевших не было выраженных симптомов коронавируса.
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